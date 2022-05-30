В Україні далі циркулює штам коронавірусу Омікрон, – головний санітарний лікар

В Україні досі є випадки захворювання на коронавірус, інколи – навіть смертельні. В країні здебільшого циркулює штам Омікрон, який викликає легші симптоми, ніж його попередники.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, кількість випадків інфікування COVID-19 після початку повномасштабної війни справді зменшилась.

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Коронавірус нікуди не зник

Кузін розповів, що з перших днів повномасштабної війни рівень тестувань впав майже на 90%. Така ситуація відбувалася майже по всій території України. Лише деякі області демонстрували такі ж тренди, як і в довоєнний період.

"Зараз в середньому ми проводимо близько 3,5 тисячі тестів з використанням швидких методів діагностики. Це тестування переважно на рівні первинної ланки медичної допомоги. І 1100 – 1200 досліджень ПЛР. Це – тоді, коли пацієнт госпіталізується або в нього робиться повноцінне молекулярне дослідження", – зауважив лікар.

За його словами, нові випадки інфікування коронавірусом досі фіксують. Однак їхня кількість значно зменшилася.

"Сумарно впродовж тижня ми реєструємо близько 4 тисяч нових випадків інфікування COVID-19. І на жаль, є також смертельні випадки", – додав Кузін.

Лікар зауважив, що також є випадки інфікування й серед медичних працівників. Водночас загальна кількість випадків є дійсно меншою, ніж до війни.

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В Україні здебільшого циркулює Омікрон

Кузін зауважив, що смертність зараз перебуває на доволі низьких показниках. За тиждень від ускладнень коронавірусу помирають 20 – 30 людей. Це набагато менше, аніж було під час пікових навантажень та пікових хвиль COVID-19.

В Україні продовжується так званий молекулярно-епідеміологічний нагляд. Це означає, що ми з кожної території, кожної області беремо зразки COVID-19, цього вірусу, і розшифровуємо геном. Ми дивимося, які штами циркулюють в Україні. Так ось в Україні продовжує циркулювати Омікрон,

– зауважив головний санлікар.

Він додав, що цей штам викликає набагато легші випадки, які маскуються під звичайний ГРВІ та проходять за 3 – 4 дні. Найчастіше Омікрон не призводить до важкого перебігу хвороби.

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