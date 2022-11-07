Хотів звільнитися, а отримав кулю в лоб: в Україні "демобілізували" контрактника з-під Москви

Федір Ванюков із Краснодара отримав контузію в Україні, а потім у нього в голові виявили кулю. Росіянин хотів звільнитися за станом здоров’я, але його знову відправили на війну.

На війну Ванюкова відправили ще у квітні. Наприкінці літа він приїхав у відпустку і саме тоді у нього знайшли кулю в голові. Про це інформує 24 канал.

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Як розповіла у соцмережі дружина росіянина Поліна, під час відпустки її чоловік скаржився на головний біль.

МРТ не змогли зробити, сказали, що в голові метал,

– зазначила жінка.

Згодом Ванюкова госпіталізували в міську клініку, діагностувавши високий тиск, контузію та кулю в голові. Поки він був у лікарні, військове начальство тероризувало його дружину, вимагаючи виписати чоловіка, або перевести до військового шпиталю.



У росіянина знайшли кулю у голові / фото Поліни Ванюкової

Коли росіянину стало трохи краще, він захотів написати рапорт на завершення контракту та проходження лікарської комісії по завершенню. Втім, чоловіка комісувати не захотіли. Тож наприкінці вересня краснодарець знову поїхав убивати українців.

"За всіма параметрами мій Федя не повинен був повертатися на СВО, але вирішили інакше. Ніколи не забуду слова: "А ти спробуй тепер, доведи, що ця куля прилетіла тобі там, на СВО!" – розповіла дружина росіянина.

У підсумку Ванюкова вбили на війні в Україні. А згодом його дружина почала вимагати, щоб її чоловіка нагородили медалями, які він нібито "заслужив у серпні в боях за села Давидів Брід та Білогорка".



В Україні "демобілізували" Федора Ванюкова / фото Анатолій Штефан

Що ж, медалей, судячи з усього, загиблий росіянин не отримає. А цей випадок вкотре показує цинічність "другої армії світу". Але Збройні Сили України продовжують боротися з ворогом та дають йому відсіч.

Нагадаємо, 28 жовтня Сергій Шойгу заявив, що Росії вдалося мобілізувати необхідну кількість чоловіків, а відтак заходи щодо часткової мобілізації завершені. Насправді це не так. Так, у мережі появилось фото повістки, виданої жителю Уфи, в якій зазначено, що той повинен з'явитися до військового комісаріату 17 листопада.

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