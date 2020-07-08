Україна може дозволити експорт медичних масок: Зеленський каже, що їх вистачає
У лікарнях та аптеках масок вистачає. На думку президента Володимира Зеленського, оскільки засобів захисту в Україні достатньо, тож питання їхнього експорту може бути актуальним.
Кабмін зможе дозволити квотний експорт незабаром
Ситуацію із засобами захисту президент обговорив на зустрічі з представниками бізнесу у Чернівецькій області, повідомляє "РБК-Україна".
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З приводу лікарень, які приймають хворих COVID-19, – у нас там все нормально. З приводу аптек, мені здається, теж вже непогано. Давайте ми подивимося на цю ситуацію. Може вже прийшов час,
– сказав президент.
Що кажуть в МОЗ
Аналогічної думки дотримується і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він пропустив, що Кабмін зможе дозволити квотний продаж масок за кордон вже незабаром.
Ми зараз якраз і збираємо потребу по всіх закладах охорони здоров'я для того, щоб вони чітко сказали план, який вони передбачають щодо закупівлі засобів індивідуального захисту. Тільки-но вони нададуть цю потребу, ми оцінюємо разом з Мінекономіки власне виробництво,
– зазначив Ляшко.
Що відомо про скандал з експортом масок?САП відкрила кримінальне провадження через те, що уряд Олексія Гончарука нібито проігнорував прохання РНБО заборонити експорт масок. Справу розслідують як службову недбалість членів Кабміну.
В березні іспанське телебачення показало сюжет про ввіз у країну засобів індивідуального захисту, зокрема з України. Маски, за словами тодішнього очільника Держмитниці Максима Нефьодова, ввезли туди ще до заборони уряду. У той час в Україні була нестача засобів захисту.