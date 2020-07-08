У лікарнях та аптеках масок вистачає. На думку президента Володимира Зеленського, оскільки засобів захисту в Україні достатньо, тож питання їхнього експорту може бути актуальним.

Кабмін зможе дозволити квотний експорт незабаром

Ситуацію із засобами захисту президент обговорив на зустрічі з представниками бізнесу у Чернівецькій області, повідомляє "РБК-Україна".

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З приводу лікарень, які приймають хворих COVID-19, – у нас там все нормально. З приводу аптек, мені здається, теж вже непогано. Давайте ми подивимося на цю ситуацію. Може вже прийшов час,

– сказав президент.

Що кажуть в МОЗ

Аналогічної думки дотримується і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він пропустив, що Кабмін зможе дозволити квотний продаж масок за кордон вже незабаром.

Ми зараз якраз і збираємо потребу по всіх закладах охорони здоров'я для того, щоб вони чітко сказали план, який вони передбачають щодо закупівлі засобів індивідуального захисту. Тільки-но вони нададуть цю потребу, ми оцінюємо разом з Мінекономіки власне виробництво,

– зазначив Ляшко.

Зверніть увагу! У березні уряд обмежив експорт засобів захисту до 1 червня. 27 травня цю заборону продовжили до 1 липня, проте дозволили продаж за кордон захисних костюмів.