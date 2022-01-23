В Україні хочуть карати водіїв за рух без світла та літню гуму: що про це відомо

Кабінет Міністрів України запропонував нові зміни для водіїв. Йдеться про обов'язкову заміну літної гуми на зимову, а також про рух з увімкненими фарами в будь-яку пору року та час доби.

На думку уряду, такі нововведення зможуть покращити ситуацію на дорогах та зробити рух більш безпечним. Детальніше про пропозиції Кабміну, їхні наслідки та покарання для порушників – сайт 24 каналу поговорив з експертами.

Читайте Штрафи за літню гуму та обов'язкова їзда зі світлом: які нововведення чекають на водіїв

Чого хоче Кабмін У постанові йдеться, що на всіх механічних транспортних засобах під час руху повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції автівки – ближнє світло фар. Окрім того, заміну літньої гуми на зиму також планують зробити обов'язковою. Порушників чекають штрафи у 340 гривень.

Заміна літньої гуми: що кажуть експерти

Андрій Стеценко, адвокат, радник юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS, впевнений, що дуже важливо на законодавчому рівні врегулювати питання сезонної заміни гуми. Україна розташовується у такій природній широті, де дуже характерно проявляються природні умови. Однак наразі немає законопроєкту, який би врегульовував питання заміни гуми.

Одна з причин дорожньо-транспортних пригод – халатність водіїв у непідтриманні транспортних засобів у технічному стані, у тому числі рух та керування транспортним засобом у зимовий період на гумі, яка не використовується при низьких температурах, сніговому, льодовому нашаруванні та за технічними властивостями не відповідає природним умовам і транспортний засіб стає некерованим. Андрій Стеценко Адвокат, радник юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS

Водночас він заявив, що пересування з постійно увімкнутим ближнім світлом фар необхідно лише за несприятливих погодних умов, а саме, коли йде дощ, злива, снігопад або є туман. Така практика є в інших країнах.

Експерти кажуть, що водіям потрібно підготуватися до нових штрафів / Фото Unsplash

Важливо Законопроєкт про штрафні бали: що готують депутати для українських водіїв

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, згоден, що на законодавчому рівні варто врегулювати питання сезонної заміни шин. Відповідна норма у ПДР існує лише як рекомендація, і часто ігнорується українськими водіями.

Коли водії економлять на гумі, це підвищує рівень небезпеки на дорозі, але ніякої відповідальності недоброчесні шофери за це не мають. Хоча, на мою думку, вона має бути. І штраф має бути великий. А щодо світла – це дає додаткову видимість для авто, що може врятувати життя у випадку пересування у тумані, під час дощу чи снігу, а також дасть змогу не піддавати зайвому ризику себе та інших учасників дорожнього руху. Iгор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner

Підпункт 31.4.5 ПДР рекомендує при постійному русі на слизьких дорогах застосовувати відповідну гуму. Навіщо? Літня гума вже не може бути такою ефективною для зчеплення з дорогою, що збільшує гальмівний шлях, а отже – підвищує ризик ДТП. Але законодавством до цього не було передбачено ні дати заміни літньої гуми на зимову, ні відповідальності за несвоєчасну заміну.

Він наголосив, що у разі ухвалення постанови водіїв чекатимуть посилені перевірки та штрафи.

Інший бік медалі

Адвокат Вадим Володарський впевнений, що подібні пропозиції є недоцільними, особливо, що стосується жорсткої прив'язки до дати заміни шин.

Хоча територія України й не така різноманітна за кліматичними зонами, як США чи Росія, але все-таки погодні умови в Сумській області та в Одеській чи Херсонській можуть сильно відрізнятися. І встановлювати єдині правила та дати в цьому випадку, м'яко кажучи, нелогічно. Вадим Володарський Керуючий партнер Адвокатського бюро Вадима Володарського

Він додав, що у різні роки погода також видає сюрпризи. Для прикладу, 2021 року зміна шин на зимові не була актуальною десь до середини листопада.

Запропонована норма також унеможливить експлуатацію на початку весни й наприкінці осені переважної більшості мототехніки. Оскільки на їзду в зимових умовах вона не розрахована, а зимової гуми для більшості мотоциклів просто немає. Мотоциклісти зазвичай відкривають сезон залежно від погодних та дорожніх умов (зазвичай у березні) та їздять до середини листопада.

Також адвокат не підтримує й обов'язкову їзду з ввімкненими фарами протягом цілого року.

В місті вдень ближнє світло взагалі нездатне дати якогось виграшу з безпеки, а ось експлуатацію багатьох радянських автомобілів з конструктивно слабкими генераторами, зробить практично неможливою взагалі. А очі від миготіння вогників будуть втомлюватися ще сильніше і будь-якої пори року,

– пояснив Володарський.

Що робити, якщо ваша машина застрягла в снігу: дивіться відео