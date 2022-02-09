В Україні хочуть назавжди позбавляти водійських посвідчень за порушення ПДР: що про це відомо

Українські депутати пропонують зробити можливим довічне позбавлення водійських посвідчень. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується назавжди конфісковувати документ у тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху.

Яка ймовірність того, що законопроєкт все ж ухвалять, за які порушення будуть забирати права та чи потрібні українським водіям такі нововведення – розбирався сайт 24 канал.

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Що пропонується законопроєктом

Проєкт закону №6278 пропонує посилити відповідальність українських водіїв. Документ вносить зміни до ст. 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення громадян посвідчення водія. Таке покарання загрожує за систематичні грубі порушення ПДР (нині це карається позбавленням прав строком до 10 років).

Передбачається, що конфісковувати права довічно будуть саме за водіння у нетверезому стані.

Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", вважає, що ймовірність того, що законопроєкт підтримає більшість народних депутатів не надто висока, оскільки на це впливають кілька факторів.

Так, менше водіїв – менше витрат на автомобілі, паливо і так далі. Це означає – менше сплачених податків з палива, з власників автомобілів тощо. Краще збільшувати розмір штрафів та вводити в дію так звану "бальну систему", коли при досягненні необхідної відмітки, людину на рік позбавляють права керування транспортним засобом.

Це навряд сильно вплине на кількість людей на підпитку за кермом, оскільки якщо людина вже 3+ раз попадається на керуванні у нетверезому стані, відсутність водійського посвідчення навряд зупинить її від подальшого керування автомобілем. У цьому плані дієвішим буде великий штраф та конфіскація авто,

– зазначив фахівець.

Юристи вважають, що довічне позбавлення посвідчень не вплине на кількість нетверезих водіїв / Фото Unsplash

Аліна Давидова, адвокатка Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", вважає, що законопроєкт все ж можуть ухвалити, з огляду на стрімке збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за останні роки, в тому числі зі значною кількістю жертв.

Разом з цим, різниця між 10 річним терміном позбавлення права керування транспортними засобами та довічним його позбавленням теж доволі істотна, з огляду на що не можу без вагань стверджувати, що такий законопроєкт все ж буде ухвалений в тому вигляді, в якому наразі існує. Однак, все залежить від політичної волі наших народних обранців,

– додала Давидова.

Чи потрібні такі зміни

Ігор Чудовський зазначив, що у внесенні таких змін до законодавства немає потреби, адже це суттєво не вплине на кількість людей напідпитку за кермом. Тим паче чинна санкція статті 130 КУпАП вже містить ймовірність позбавлення права керування транспортними засобами на строк 10 років, що також є досить довгим строком.

За кордоном водіїв не позбавляють прав на все життя / Фото Unsplash

Водночас Аліна Давидова впевнена, що питання підвищення адміністративної їй кримінальної відповідальності за нетверезе водіння є досить актуальним в сучасних реаліях, а тому – необхідним.

Водночас довічне позбавлення водійських прав, без градації строку його застосування, нестиме виключно таку функцію відповідальності як покарання, що не виключає можливість застосування його іншої функції – виправної (оскільки таке право в особи вже не з'явиться ніколи, незалежно від її подальшої поведінки). Можливо, більш доцільним було б внести зміни до Кримінального кодексу України в частині збільшення міри саме основного покарання за водіння у нетверезому стані, а не лише строку застосування додаткового,

– уточнила Давидова.

Вона вважає, що запропоновані у законопроєкті № 6278 від 04.11.2021 зміни потрібно доопрацювати. Так, зокрема, доречно було б закріпити на законодавчому рівні дефініцію поняття "систематично", як обов'язкову умову застосування такого покарання, оскільки відсутність її офіційного визначення не виключатиме можливості маніпулювання.

Чи є така практика за кордоном

Ігор Чудовський розповів, що довічне позбавлення права керування транспортним засобом мало де застосовується. Поодинокі випадки застосування такого покарання зустрічаються у країнах з більш жорстким політичним режимом, та, окрім самого факту керування напідпитку, вимагають ще обтяжувальних наслідків, таких як спричинення ДТП з постраждалими/загиблими тощо.

Також ще є гарний, на мою думку, приклад із Данії. У місцевому законодавстві існує положення про те, що штрафи, сплачені за нетверезе керування автомобілем, надходять не до загального бюджету, а напряму у так званий "Фонд жертв ДТП", який підтримує саме людей, постраждалих від ДТП за участю нетверезих водіїв, фінансує дослідження та консультації з даного питання і сприяє інформуванню населення щодо такої проблеми,

– зазначив адвокат.

Перейняти корисний досвід можна у Данії. Там прискіпливо тестують водіїв на наявність психічних та фізичних вад, які можуть заважати безпечному керуванню автівки. Якщо у водія виявляють один з таких розладів, його можуть назавжди позбавити права керування транспортними засобами.

Аліна Давидова розповіла, що в деяких країнах Західної Європи також можуть довічно позбавляти посвідчення водія за певних умов. Водночас в Європі є країни, де строк конфіскації посвідчення за порушення ПДР нетверезим водієм є значно вищим ніж той, що в Україні (10 років).

Окрім цього, в деяких країнах після закінчення строку позбавлення права керування транспортним засобом, щоб знову отримати посвідчення водія, особі треба скласти іспит/пройти тестування, які досить часто для таких осіб бувають ускладненим,

– резюмувала фахівчиня.

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