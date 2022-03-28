В Україні хочуть повністю заборонити проросійські партії
Джерело:Слуга народу
Депутати зареєстрували законопроєкт, який заборонятиме діяльність проросійських партій в Україні.
Про це розповіла заступниця голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.
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Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 5 суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає,
– пояснила Ольга Совгиря.
Законопроєкт передбачає, що адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду,
– наголосила депутатка.
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