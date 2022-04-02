В Україні ліквідували командира ворожого мотострілецького батальйону

Збройні Сили України ліквідували чергового командира батальйону армії агресора, що цинічно вдерлася на наші території.

Окупант був командиром батальйону

Захисники знищили командира мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу Руслана Петрухіна.

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Що відомо про ліквідованого комбата

У російських пабліках написали, що російський майор "героїчно загинув під час спецоперації в Україні"

Про самого Петрухіна повідомили лише те, що він був родом із Узбекистану, а проживав у селищі Чкалівський Олексіївського району Оренбурзької області Росії. В окупанта залишилися дружина й троє дітей.

Поїхав під надуманим приводом про "денацифікацію" в чужу країну вбивати українців і сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів,

– йдеться у повідомленні волонтерської спільноти.

У коментарях підписники наголосили, як майор Петрухін навряд чи міг командувати ротою, як вказано на скриншоті, не знайшли відповідних даних. Ймовірно, в Росії взяли скриншот зі старого відео та нову інформацію про звання.

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