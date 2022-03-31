В Україні ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії

Українські воїни знищили окупантів з 7 воєнної бази. Вона дислокується на території самопроголошеної "абхазької республіки".

У ЗСУ констатували, що чергова партія загарбників приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги". Попередили, що всі отримають свої "купони зі знижкою від ЗСУ".

Важливо ЗСУ звільнили від російської окупації низку населених пунктів на Запоріжжі

Там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу,

– додали військові.

Так, у росіян виникли великі кадрові проблеми, тому вони стягують в Україну найманців. Щоправда, довго вони тут не затримаються.

Втрати ворога

Зауважимо, що станом на 31 березня окупанти вже втратили близько 17 500 своїх військових.

Це орієнтовні цифри. Точно підрахувати ані втрати серед особового складу, ані серед техніки неможливо через ведення бойових дій.

Цікаво – Найманці РФ з Південної Осетії відмовилися воювати і повернулися додому: