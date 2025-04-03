В Україні лунала масштабна повітряна тривога: було зафіксовано зліт МіГ-31К
- 3 квітня в Україні лунала масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К.
- Винищувач МіГ-31К може нести ракету Х-47М2 "Кинджал", яку складно перехопити українській ППО.
В Україні вдень 3 квітня лунала масштабна повітряна тривога. У Росії було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.
Завжди перебувайте в укриттях до відбоїв у випадку оголошення небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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В Україні лунала повітряна тривога
Повітряна тривога по всій території України почала ширитися приблизно о 13:59.
Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
– написали у Повітряних силах.
О 14:24 там оголосили відбій тривоги – винищувач сів на аеродромі.
МіГ-31К – це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Її українській ППО складно перехопити.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
До слова, оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України, вибухи та їхні наслідки читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що після злету цього винищувача повітряну тривогу оголошують для всіх регіонів України, адже ці "Кинджали" мають дальність до 2 000 кілометрів.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу