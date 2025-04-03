В Україні лунала масштабна повітряна тривога: було зафіксовано зліт МіГ-31К

В Україні вдень 3 квітня лунала масштабна повітряна тривога. У Росії було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Завжди перебувайте в укриттях до відбоїв у випадку оголошення небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Що відомо про винищувачі МіГ-31К, які Росія підняла в повітря

В Україні лунала повітряна тривога

Повітряна тривога по всій території України почала ширитися приблизно о 13:59.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали у Повітряних силах.

О 14:24 там оголосили відбій тривоги – винищувач сів на аеродромі.

МіГ-31К – це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Її українській ППО складно перехопити.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

До слова, оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України, вибухи та їхні наслідки читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що після злету цього винищувача повітряну тривогу оголошують для всіх регіонів України, адже ці "Кинджали" мають дальність до 2 000 кілометрів.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу