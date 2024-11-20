До ЗСУ почали мобілізувати ухилянтів, які купували собі "білі" квитки, – ДБР

ДБР продовжує активну роботу з викриття осіб, які намагаються уникнути мобілізації або нажитися на схемах, пов’язаних із призовом. Зокрема, було виявлено осіб, які купують "білі" квитки або підроблені документи для уникнення служби.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР. Тих, хто скористався незаконною схемою, було мобілізовано.

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Що відомо про мобілізацію за купівлю "білого" квитка

Напередодні співробітники ДБР у співпраці з УСР Нацполіції встановили "клієнтів" одного із фігурантів кримінального провадження Бюро, який продавав для чоловіків призовного віку так званні "білі" квитки.

Схема ліквідована. Наразі мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. Перевірка встановила, що законних підстав для визнання їх непридатними до військової служби не було, тож чоловіки пройшли військово-лікарську комісію і згідно з наказом начальника Шевченківського РТЦК та СП Львова і вже зараховані солдатами до однієї з військових частин,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що правоохоронці продовжують перевіряти інших осіб, які намагалися уникнути мобілізації та виїхати за кордон, скориставшись незаконними послугами.