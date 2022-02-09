500 гривень за бустерне щеплення: в уряді розповіли, коли українці отримають гроші
Джерело:Тарас Мельничук у телеграмі
У разі отримання бустерної дози вакцинації в Україні додатково нараховуватимуть 500 гривень. Кошти почнуть виплачувати з 14 березня 2022 року.
Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду, яке відбулося у середу, 9 лютого. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте також Все більше українців отримують бустерну вакцину від COVID-19: свіжа статистика
Відтак, передбачили:
- надання додаткової допомоги у розмірі 500 гривень у разі отримання бустерної дози;
- надання особам віком від 60 років й особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;
- збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.
Виплати за бустер: що відомо
- Володимир Зеленський 24 січня анонсував розширення програми виплат за щеплення.
- COVID-сертифікат про отримання бустера можна буде сформувати в додатку "Дія". У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що він з'явився в застосунку 1 лютого.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації Тараса Мельничука:
Кабінет Міністрів України прийняв рішення внести зміни до Постанови "Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", якими передбачив наступне:
надання додаткової допомоги у розмірі 500 гривень у разі отримання бустерної дози вакцинації;
надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;
збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.