Цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів, – Садовий

Вже у 2025 році можуть відновити роботу кілька аеропортів в Україні. Втім, попри те, що для цього є усі технічні можливості, для запуску необхідне політичне рішення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового в інтерв'ю "Твоєму місту". Він також підкреслив важливість присутності України на авіаційній карті.

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Що відомо про відновлення роботи аеропортів в Україні

Садовий повідомив, що цьогоріч в Україні можуть запрацювати кілька аеропортів. Втім, він не уточнив, про які саме мовиться, однак зазначив, що "для цього є технічні та інші можливості".

Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде,

– заявив міський голова.

Садовий зауважив, що якщо країна є на авіаційній карті, то вона також присутня на карті світу. Крім того, він навів приклад Ізраїлю, де в умовах війни було ухвалено політичне рішення про відновлення роботи аеропорту Тель-Авіва, який став єдиним зв'язком між Тель-Авівом і рештою світу.

"І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", – наголосив мер Львова.

Нагадаємо, що у Міжнародному аеропорту "Львів" повідомили, що розглядають питання відновлення авіарейсів. Зокрема проводяться тренування та навчання для персоналу аеропорту.