В Україні обрали головне слово 2022 року. Воно безпосередньо пов'язане з війною в Україні, яку почала Росія.

Автори ідеї зазначили, що доволі іронічно, що слово виявилось питомо російською фразою. Це у рік, коли Україна остаточно ствердила свою незалежність.

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Яким є слово 2022 року

Словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії, – повідомили на сайті словника.

Там також відзначили, що цей вираз є рімейком української національної ідеї, яку сформулював Лесь Подерв'янський у 2014 році, – "від’ї**ться від нас".

24 лютого 2022 року українські прикордонники на острові Зміїний послали російських окупантів . Запис цієї розмови став легендарним – українцям погрожували, проте вони сказали окупантам, куди їм варто йти. Після цього вислів "русский военный корабль, иди на х*й" багато разів звучав з уст чи не кожного українця.

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Окрім того, варто зауважити, що слово 2022 року звучить російською в рік, коли українська мова впевнено розвивається та витісняє російську в усіх сферах життя.

"За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом", – мовиться в повідомленні.

Автори ідеї пояснили, що всі претенденти на слово 2022 року були пов'язані з війною. Зокрема, на звання претендували слова та вислови:

доброго вечора, ми з України! – ще один культовий мем-вітання російсько-української війни;

– ще один культовий мем-вітання російсько-української війни; катастрофа – війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей;

– війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей; біженці/переселенці – мільйони людей були змушені покинути свої домівки;

– мільйони людей були змушені покинути свої домівки; ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;

– як символ віри українців у перемогу; волонтер, доброволець – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;

– як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога; геноцид, терор – ця війна має геноцидний характер, і Росія застосовує терористичні методи;

– ця війна має геноцидний характер, і Росія застосовує терористичні методи; допомога – міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Словник пригадав, що слово 2021 року – "вакцина", 2020 – "коронавірус", 2019 – "діджиталізація", 2018 – "томос", 2017 – "безвіз", 2016 – "корупція", 2015 – "блокада", 2014 – "кіборги", 2013 – "Євромайдан".

Якими були слова року у 2022-му