Синоптики попередили про негоду в одній з областей: регіон накриє шквальний вітер

У одному із регіонів погода може зіпсуватись. Синоптики попереджають про пориви вітру.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Воно діє для Львівської області.

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Очікуються пориви вітру

До кінця доби 7 вересня місцями синоптики прогнозують на Львівщині пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики також уточнили прогноз для Львова. До кінця доби 7 вересня там теж очікують пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Зазначили, що це – перший рівень небезпеки.