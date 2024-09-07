Синоптики попередили про негоду в одній з областей: регіон накриє шквальний вітер
7 вересня 2024, 16:37Читать новость на русском
У одному із регіонів погода може зіпсуватись. Синоптики попереджають про пориви вітру.
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Воно діє для Львівської області.
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Очікуються пориви вітру
До кінця доби 7 вересня місцями синоптики прогнозують на Львівщині пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптики також уточнили прогноз для Львова. До кінця доби 7 вересня там теж очікують пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Зазначили, що це – перший рівень небезпеки.