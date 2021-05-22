МОЗ оновило карантинні зони: в Україні одна "помаранчева" область

22 травня 2021 , 16:29
Читать новость на русском

Джерело:

сайт МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 24 "жовтих" і лише 1 "помаранчевий" регіон.

У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 22 травня пандемія коронавірусу найбільше поширена на Донеччині.

Читайте також Коронавірус в Україні: 4 тисячі інфікованих, 178 – померли

Які регіони потрапили до "жовтого" списку

У міністерстві вважають, що "жовтими" є місто Київ та 23 області, а саме:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні
Автор: Олег Васьків