МОЗ оновило карантинні зони: в Україні одна область залишається "помаранчевою"

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 24 "жовтих" і лише 1 "помаранчевий" регіон.

У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 20 травня пандемія коронавірусу найбільше поширена на Донеччині.

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Які регіони потрапили до "жовтого" списку

У міністерстві вважають, що "жовтими" є місто Київ та 23 області, а саме:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.