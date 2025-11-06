Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Летіло понад 100 дронів, є влучання на 13 локаціях: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку

Яка причина повітряної тривоги 6 листопада?

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– повідомили Повітряні сили.

Моніторингові канали додали, що зліт відбувся з аеродрому Саваслейка. У повітря піднялися 2 борти.

Важливо. МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Перебувайте в укриттях до відбоїв.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті