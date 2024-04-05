В Україні оголошено тривогу: яка загроза

Спершу тривогу оголосили тільки на Сході та в Києві, але вже за хвилину червоною стала вся Україна. 24 Канал розкаже про причину тривоги.

Сьогодні вдень повідомляли про вибухи в Харкові та Запоріжжі. За хвилину до тривоги деякі моніторингові пабліки написали, що для Києва є ракетна загроза.

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Чому зараз тривога

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– попередили в Повітряних силах.

Також сьогодні вдень злітали Ту-22м3. Вони були активними в акваторії Чорного моря та могли йти на пускові рубежі біля Криму. Через це була небезпека для Півдня.

Харків під ударом

Станом на 17:08 росіяни підняли ще два МіГи. Тобто зараз у повітрі три літаки МіГ-31К. Пройдіть в укриття!

Будьте дуже обережні, адже в Харкові знову лунають вибухи! Пройдіть в укриття та не нехтуйте безпекою!

Моніторингові канали пишуть, що біля міста працює російський дрон-розвідник, який коригує вогонь. На Харків летять нові цілі, тож буде небезпечно до відбою.

О 17:17 вибух пролунав і в Запоріжжі.

Чим небезпечний МіГ

МіГ-31К – це носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Така ракета летить дуже швидко та становить загрозу для всіх регіонів країни.

Власне, в "послужному списку" МіГів багато запусків "Кинджалів" під час масованих атак. На жаль, жоден з українських винищувачів не має такої швидкості, як у МіГа.

31К – це модифікована версія. Літак розганяється та набирає висоту, а потім випускає ракету. "Кинджал" може вражати цілі до двох тисяч кілометрів. Тому щоразу, як злітає ракетоносій, в Україні оголошують тривогу.

Тривогу оголошують частіше

Аналітики помітили, що в березні в Україні побільшало повітряних тривог. Лідерство у сумній статистиці тримають східні регіони – Харківська та Сумська області.

Статистика тривог за березень 2024 / Інфографіка UA WAR Infographics

На Сумщині сигнал тривоги лунав частіше майже на 200 відсотків! Така цифра просто не вкладається в голові, та, на жаль, такі наші реалії.