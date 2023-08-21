В Україні – надзвичайна пожежна небезпека: в Миколаївській області вже горять ліси

Синоптики з Укргідрометцентру попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в багатьох областях нашої держави. Вона триватиме з 21 по 24 серпня.

В ці дні можуть виникнути масштабні лісові пожежі, якщо не дотримуватися правил поведінки з вогнем. Варто зазначити, що наразі ліси горять вже в Миколаївській області.

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Синоптики оголосили про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі наголосили, що надзвичайна пожежна небезпека пов'язана з тим, що поєднуються високі температури й тривала відсутність опадів, що значно збільшує ймовірність і швидкість лісових пожеж.

Відтак пожежну небезпеку оголосили у таких областях нашої держави:

21 серпня – всюди, окрім Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Луганської областей та Закарпаття;

22 серпня – по всіх областях, крім Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Івано-Франківської областей та Закарпаття, а також Києва;

23 – 24 серпня – всі області, окрім Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Івано-Франківської областей та Закарпаття;



Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру

В Миколаївській області горять ліси

У ДСНС наголосили, що в Миколаївській області знову горить Андріївське лісове урочище. Станом на 15 годину орієнтовна площа горіння становить 20 гектарів.

21 серпня на території Андріївського лісництва знову виникла масштабна пожежа. На цей раз вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження,

– мовиться у дописі служби.

В Миколаївській області горить Андріївське лісове урочище / Фото ДСНС

Там зауважили, що для ліквідації вогню залучили 85 вогнеборців, місцеві лісники, а також 14 одиниць техніки. У ДСНС запевнили, що моніторинг становища в урочищі здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла.

Зрештою рятувальники сказали, що майже 117 гектарів території екосистем були охоплені вогнем минулої доби. Там закликали людей відповідально ставитися до перебування на природі, а також нагадали прості правила пожежної безпеки.

Правила пожежної безпеки / Інфографіка ДСНС

Наостанок у службі наголосили, що через те, що люди не дотримуються цих правил 806 рятувальників та 183 одиниці техніки працювали над ліквідацією загорянь. Там закликали не знищувати унікальну природу нашої держави.

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