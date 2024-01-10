Небезпека по всій Україні: оголошено I рівень через сильну ожеледицю
У середу, 10 січня, на території України оголосили I рівень небезпеки. Усе через сильну ожеледицю.
Так, в Укргідрометцентрі повідомили, що на дорогах України ожеледиця. Про це інформує 24 Канал.
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Обережно, ожеледиця
Синоптики зазначили, що оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
10 січня на дорогах України ожеледиця,
– наголосили в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що підвищений рівень небезпеки спостерігається по всій Україні. Тож будьте особливо уважними та обережними.
По всій Україні оголосили І рівень небезпечності / Скриншот з Укргідрометцентру
До речі, 24 Канал підготував важливі поради, як для водіїв, так і пішоходів під час ожеледиці. Дотримання цих простих правил допоможе убезпечити себе.
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Поради щодо ожеледиці / Інфографіка 24 Канал
До речі, за прогнозом Укргідрометцентру 11 – 13 січня часом сніг. Тільки вдень 12 січня в Україні, 13 січня на Лівобережжі без опадів. На дорогах країни знову буде ожеледиця.