Небезпека по всій Україні: оголошено I рівень через сильну ожеледицю

У середу, 10 січня, на території України оголосили I рівень небезпеки. Усе через сильну ожеледицю.

Так, в Укргідрометцентрі повідомили, що на дорогах України ожеледиця. Про це інформує 24 Канал.

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Обережно, ожеледиця

Синоптики зазначили, що оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

10 січня на дорогах України ожеледиця,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що підвищений рівень небезпеки спостерігається по всій Україні. Тож будьте особливо уважними та обережними.

По всій Україні оголосили І рівень небезпечності / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, 24 Канал підготував важливі поради, як для водіїв, так і пішоходів під час ожеледиці. Дотримання цих простих правил допоможе убезпечити себе.

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Поради щодо ожеледиці / Інфографіка 24 Канал

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру 11 – 13 січня часом сніг. Тільки вдень 12 січня в Україні, 13 січня на Лівобережжі без опадів. На дорогах країни знову буде ожеледиця.