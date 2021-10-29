В Україні патрулюватимуть лише вакциновані поліцейські зі спецзначками, – Клименко

В Україні за дотриманням карантину стежитимуть лише вакциновані працівники поліції. З 1 листопада усі правоохоронці вийдуть на службу із спеціальними значками.

На COVID-19 хворіють понад 2 тисячі поліцейських

Вакцинацію поліцейських розпочали ще у квітні. Про це в ефірі телепрограми заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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У той період померло 20 поліцейських, ще сотні – перебували в реанімації. Водночас тепер ситуація вже краща.

Сьогодні хворіє 2200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом,

– запевнив Клименко.

Він додав, що 4 тисячі поліцейських мають на планшетах зчитувачі GR-кодів і можуть встановлювати фейкові сертифікати.

Клименко закликав українців вакцинуватися, а про факти продажу підробок повідомляти за номерами 0 800 505 170 або 102.



Поліцейські виходитимуть на роботу із спеціальними значками

Карантин в Україні: коротко

З 30 жовтня червона зона карантину діятиме вже у 15 областях України: Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Рівненській, Миколаївській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській.

Згідно з правилами, у ресторани, торгові центри, спортзали тощо можуть заходити лише вакциновані українці. Крім того, щепленими мають бути всі працівники.

У Києві обмеження будуть ще суворішими – в громадський транспорт впускатимуть лише за сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР тестом. За порядком слідкуватимуть поліцейські.

Слідчі розпочали майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документів. Понад 70 справ стосуються лікарів чи працівників медичних лабораторій.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу