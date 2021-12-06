В Україні почали діяти посилені карантинні обмеження

На території України з понеділка, 6 грудня, починають діяти посилені карантинні правила. Обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах.

Однак, при цьому, перебуваючи на вулиці, всі громадяни повинні мати при собі документи. Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося 24 листопада.

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Детальніше про посилення правил

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Скоротили термін COVID-сертифіката

Окрім цього, відразу в 4 рази скоротивли термін дії жовтих COVID-сертифікатів. Відтепер цей документ, який підтверджує одне щеплення проти коронавірусу, діятиме лише протягом 30 днів.

Ще одне нове правило стосується відвідин закладів. Їхні представники повинні не лише запитувати, чи має відвідувач документ або візуально його перевіряти, а й на вході зчитувати QR-код.

Увипадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 тисячі до 170 тисяч гривень.



В Україні змінили правила червоної зони / МОЗ



В Україні змінили правила жовтої зони / МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко