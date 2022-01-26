В Україні почали випробування серійної пускової установки "Нептуна"
Джерело:Defense Express
Почалися ходові випробування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун". Їх проводить бюро "Луч" і компанія "УкрІннМаш".
Наразі проводять тестування всіх систем установки на шасі Tatra в зимових умовах. Вже є перше відео з випробувань.
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Почали випробування пускової установки "Нептуна"
Держпідприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун".
З'явилося ексклюзивне відео з випробуваннями УСПУ-360, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, на якому пускова установка переводиться в бойове положення.
Під час тестувань перевірили роботу гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах.
Випробування серійної пускової установки "Нептуна": дивіться відео
Протикорабельний комплекс "Нептун": що про нього відомо
- РК-360МЦ "Нептун" – український береговий мобільний ракетний комплекс із протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун".
- До складу комплексу входять командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.
- Наприкінці 2020 року Міноборони та бюро "Луч" підписали контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Його планують передати Військово-Морським силам у першому кварталі 2022 року.
- На відміну від машин комплексу, який проходив державні випробування (на шасі КрАЗ), серійну версію розмістять на чеській платформі Tatra. До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин, а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.
- За інтеграцію комплексу на чеське шасі відповідає компанія СКТБ Корпорація "УкрІннМаш".
- Наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун".
- А командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа повідомив про ймовірність початку випробувань у 2022 році "морського" варіанту "Нептуна".