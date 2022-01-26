В Україні почали випробування серійної пускової установки "Нептуна"

Почалися ходові випробування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун". Їх проводить бюро "Луч" і компанія "УкрІннМаш".

Наразі проводять тестування всіх систем установки на шасі Tatra в зимових умовах. Вже є перше відео з випробувань.

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Почали випробування пускової установки "Нептуна"

Держпідприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун".

З'явилося ексклюзивне відео з випробуваннями УСПУ-360, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, на якому пускова установка переводиться в бойове положення.

Під час тестувань перевірили роботу гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах.

Випробування серійної пускової установки "Нептуна": дивіться відео

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