В Україні почав працювати Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених

Списки зниклих зараз уточнюються, щоб віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Також Об’єднаний центр працює і для російських окупантів.

Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!,

– йдеться у повідомленні.

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Для звернень громадян цілодобово працюють телефони:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

Звернутись можна також і на електронну скриньку: united.centre.ssu@gmail.com

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