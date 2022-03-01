В Україні починається жахливий відлік смертей, – президентка Європейської комісії

Від жахливої агресії Росії проти України страждають не лише військові, але й цивільні. Вже починається жахливий відлік смертей.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту, передає 24 канал.

Важливо Повний текст промови Зеленського на засіданні Європарламенту

Вона констатувала, що тисячі українців пішки йшли до кордону з ЄС у пошуках притулку, бо в Україні стало небезпечно.

Тому що в Україні починається жахливий відлік смертей. Діти, жінки помирають тому що президент Путін вирішив, що Україна не має права на існування. І ми ніколи не дозволимо цього,

– підсумувала вона.

Під час засідання Європарламенту Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок ганебних дій російських загарбників загинули 16 безневинних дітей. І це попри офіційні заяви Путіна про те, що його нелюди нібито не стріляють по цивільних об'єктах.

Засідання Європарламента: дивіться відео

Додамо, що Європарламент вже прийняв заявку України на вступ до ЄС, почалася спеціальна процедура вступу.

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