В Україні попередили про масштабне стихійне лихо: яким регіонам слід готуватися

В Україні рятувальники попередили про загрозу масштабного затоплення. З 14 до 18 квітня у річках України триватиме ріст рівнів води.

Під загрозою затоплення населені пункти поблизу річки Дніпро, а також Прип'яті. Мовиться про Чернігівську, Волинську та Рівненську області.

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У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки

Як повідомили рятувальники, 14 – 17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1 – 0,3 метра за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення.

Існує ризик часткового затоплення окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі.

У Чернігівській області оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Також 15 – 18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра над поточними рiвнями, подальше затоплення заплав.

Збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi.

Крім того, можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi. Там оголошено I рiвень небезпеки – жовтий.

На Чернігівщині очікується найбільший паводок за 10 років

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час брифінгу повідомив, що на Чернігівщині очікується найбільший паводок за останні 10 років.

Найкритичніша ситуація по річці Дніпро. І якщо вода буде далі підійматися, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де мешкає понад 4000 людей,

– сказав він.

За словами Чауса, на сьогодні вже 7 населених пунктів підтоплено по руслу Дніпра. Також він додав, що проводяться всі заходи, щоб люди отримали необхідну допомогу. Якщо евакуація буде потрібна, то її проведуть.