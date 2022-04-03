Україні, попри війну, вдалося наростити експорт деяких видів продукції, – Свириденко

Попри падіння експорту у багатьох галузях через військові дії, Україна має приклади зростання у деяких видах продукції.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"Впродовж березня експорт коштував 2,7 млрд доларів США. Обсяг експорту склав 5,97 млн тонн. У порівнянні з лютим експорт скоротився майже удвічі. Найбільшою статтею експорту стала залізна руда – 3,1 млн тонн за березень (3,7 млн тонн у лютому), вартістю 439 млн доларів", – зазначила вона.

За словами Свириденко, істотно скоротився експорт металу, а через блокування портів найбільше постраждав аграрний експорт.

Протягом березня ми експортували 1 млн 108 тисяч тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Все це в 4 рази менше, ніж протягом лютого,

– розповіла урядовець.

Водночас Юлія Свириденко зазначила, що по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту залишився на рівні минулого місяця. Наприклад, кабельна продукція (8544), експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому), або листи облицювальні з дерева (4408) – 32 млн доларів проти 26 у лютому.

Є приклади, коли експорт значно зріс. Експорт горіхів у березні збільшився до 7 тисяч тонн з 4, і коштував 23 млн. Або ж портландцемент (позиція 2523), експорт якого склав 116 тисяч тонн у порівнянні з 45 тисячами минулого місяця,

– підкреслила вона.

Свириденко додала, що старт посівної та робота держави на відновлення логістики є основою стабілізації економіки.

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