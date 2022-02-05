В Україні потепліє, але на Заході та Сході – мокрий сніг: прогноз погоди на 6 лютого

Погода в Україні у неділю, 6 лютого, буде хмарною. Втім, у всі області прийде потепління. Синоптики прогнозують опади лише у західних та східних регіонах.

Найтепліше буде на Півдні. В Одеській та Миколаївській областях температура повітря підніметься аж до +4...+6 градусів. На Херсонщині та в окупованому Криму буде +3...+5. Усюди – без опадів.

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А от східні регіони накриє мокрий сніг. На Луганщині, Донеччині та Харківщині буде досить прохолодно, лише +1...+3 градуси. Схожа погода чекає й мешканців Заходу. Втім, там температура повітря коливатиметься від +2 до +5.

На Півночі – без опадів, хоча вночі й можливий мокрий сніг. У Сумській області стовпчики термометрів піднімуться до +1...+3, а у Чернігівській – до +2...+4. Аналогічна ситуація – й у центральних областях.

Вдень 6 лютого у Києві буде хмарно, але без снігу та дощу. Денна температура повітря коливатимуться у межах +2...+4 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що напередодні в Україну прийшли атмосферні фронти з північного заходу Європи. Відповідно, у деякі регіони вони принесли мокрий сніг та посилення вітру. Втім, у низку областей прийшло потепління.

А ось у неділю також потепліє й на Сході. Скрізь в Україні упродовж дня буде 0...+3 градуси, на Півдні +2...+6 градусів. Суттєвих опадів у Києві не буде, очікується тепла вітряна погода,

– розповіла вона у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України 6 лютого

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Рівне – +3...+5

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3..+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3

Київ – +2...+4



Прогноз погоди на 6 лютого / Карта Укргідрометцентру

Уривок з допису Наталки Діденко у фейсбуці:

А ось у неділю й у східній частині також потепліє. Скрізь в Україні 6 лютого передбачається протягом дня 0...+3 градуси, на Півдні +2...+6 градусів. Отже, повертаючись до столиці. У неділю суттєвих опадів у Києві не буде, очікується тепла вітряна погода. Тому плануйте невеличкі подорожі/прогулянки сьогодні й у неділю, а в суботу можна кинути досвідченим оком на старіючу зиму і зайнятися потихеньку сортуванням речей у шафі та кухонних тумбочках.