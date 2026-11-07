Зберегти підтримку Конгресу: політолог пояснив, чому Україні потрібен новий посол у Вашингтоні

Києву після виборів у США слід поновити групи підтримки в Конгресі та призначити очільника дипмісії. Присутність нового посла у Вашингтоні допоможе системно захищати обсяги допомоги.

В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що дипломатичне представництво відіграє вирішальну роль у вибудовуванні системної взаємодії з американськими політиками. За його словами, саме через активну роботу дипломатів Київ зможе розширювати коло партнерів у законодавчому органі.

Вплив Конгресу на оборонну допомогу

Фесенко підкреслив, що хоча напрям зовнішньої політики та передача озброєння залишаються прерогативою американського президента, оновлений Конгрес надає додаткові важелі завдяки контролю за бюджетним процесом. Це дозволяє відстоювати конкретні суми фінансування та знижувати ризики можливого тиску з боку Білого дому.

Потрібно зараз оновлювати склад груп підтримки України в Сенаті та заново створювати їх у Палаті представників. Тут якраз посол дуже потрібний для того, щоб допомагати нашим друзям і розширити їхнє коло в обох палатах Конгресу США,

– зазначив Володимир Фесенко.

Фесенко про те, чи посилять демократи в Конгресі тиск на Трампа та Маска: дивіться відео

Критичні питання безпеки

Окрему увагу експерт звернув на необхідність своєчасного розв'язання стратегічних завдань у сфері безпеки. Зокрема, йдеться про продовження угоди щодо функціонування системи військового супутникового зв'язку Starshield, термін дії якої спливає наступного року. Водночас аналітик застеріг Україну від втягування у потенційне протистояння між американськими законодавцями та адміністрацією Дональда Трампа, наголосивши на потребі збалансованого діалогу з усіма гілками влади.

Раніше Володимир Фесенко попереджав, що через посилення поляризації в американському суспільстві Києву не варто орієнтуватися виключно на Демократичну партію.