Україні потрібна військова допомога без обмежень, – Зеленський

Світ допомагає протистояти українській державі у війні з Росією, хоч і не докладаючи абсолютно всіх зусиль. Володимир Зеленський заявив, що Україна ще потребує військову допомогу.

Про це президент повідомив під час виступу на Саміті НАТО, передає 24 канал. За його словами, мовиться про те, щоб не було жодних обмежень.

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Зеленський: Росія без обмежень застосовує військовий арсенал

Зеленський нагадав, що українська армія вже місяць протистоїть у нерівних умовах. Про це Україна заявляє кожного разу, як випадає можливість.

Я вже місяць повторюю вам про одне. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога. Без обмежень,

– наголосив президент.

Він зауважив, що Україна потребує такий же необмежений військовий потенціал, який має і Росія, коли застосовує проти української держави весь свій арсенал.

"Руйнує все живе. Будь-які об'єкти – від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень", – додав Зеленський.

Звернення президента до світу на саміті НАТО: дивіться відео