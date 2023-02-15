Навіщо Україні військові кораблі: ветеран ВМС сказав, які 2 завдання потрібно виконувати

Зараз Україна контролює лише 20% свого узбережжя. Захисникам потрібні катери, щоб повернути контроль над морями та суходолом.

Про це для 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Він зазначив, що нам треба звільняти моря й брати під контроль.

До теми Росія вже готується, що ми отримаємо далекобійну зброю, і ховає свої кораблі

"На жаль, нам не вдалося побудувати надводні сили через різні причини. Думаю, розбиратимемось після перемоги. Проте необхідно в північно-західній частині Чорного моря виконати два важливих завдання", – сказав експерт.

Зможе функціонувати морська економіка

За словами Риженка, по-перше, Україні потрібно на прибережних водах встановити контроль морських ділянок. Мовиться про порти, пункти базування, об'єкти інфраструктури. Крім цього, необхідно вести протимінну та протидиверсійну боротьбу.

Це потрібно, щоб наше судноплавство й морська економіка могли функціонувати й були у безпеці, – зазначив військовий експерт.

Необхідні невеликі катери

По-друге, Риженко розповів, що треба не допустити, щоб противник завдавав ракетних ударів й висаджував десант. Для України потрібні ракети, засоби радіоелектронної боротьби й міни.

"Тут постає питання, на які платформи це ставити. Враховуючи, що ця зона невелика, то ідеальним варіантом в умовах обмеження фінансових ресурсів був би москітний флот – це невеликі катери. Їх можна перекидати літаками, залізницею чи морем. До війни були плани постачання в Україну, наприклад, американських катерів Mark VI", – вважає Риженко.

Зауважте Розмінування моря: Пристайко пояснив, хто вирішує випустити в акваторії тральники Sandown

Він зазначив, що Mark VI – це багатофункціональні ударні катери, які могли забезпечувати вищезгадані 2 функції. За його словами, на катерах є артилерійські гармати, ракети ближнього бою. Відтак можна висаджувати морську піхоту й звільняти наші території.

"Можна отримати звичайні катери. Щодо них роботи вели з Великою Британією. Можливість перекидання катерів у Чорне море, так у перспективі й на Азовське, дуже важливе. Коли звільнимо приазовський коридор, то потрібно зразу брати під контроль основні порти. Тобто Бердянськ, Маріуполь. Треба буде доставляти туди свої плавзасоби по суходолу. Після того, як візьмемо під контроль ближню морську зону, то можемо думати про дії у відкритому морі", – додав експерт.

Зверніть увагу – Андрій Риженко про морське узбережжя України: дивіться відео

Військово-морські сили потребують допомоги

На думку Риженка, наразі головним завданням є перекрити українське територіальне море на відстань до 100 морських миль. Він зазначив, що на останніх зустрічах "Рамштайн", ймовірно, нічого не говорили про морські спроможності.

"Зараз треба допомогти військово-морським силам. Ми маємо виходити не так із конкретних платформ, як з можливостей. Наприклад, дрон дешевше тримати ніж катер з екіпажем. Ми переконалися, що морський напрямок дуже важливий, коли нам заблокували порти. Це серйозна проблема для економіки України й світу", – розповів Риженко.