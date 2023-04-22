Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року, – МЗС

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримує серйозну військову підтримку від партнерів. Однак в МЗС переконані, що для завершення війни цього року потрібно більше.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник. Дипломат висловив вдячність партнерам за вже надану допомогу, але закликав збільшити її.

Зверніть увагу Контрнаступ України може визначити не лише її майбутнє, а й майбутнє Європи, – Economist

Скільки потрібно військової допомоги Україні

Андрій Мельник закликав союзників України перейти "усі штучні червоні лінії" та виділити 1% від свого ВВП на військову допомогу Україні.

Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року,

– наголосив дипломат.

В етері програми "Новий відлік" Андрій Мельник пригадав слова голови Пентагону Ллойда Остіна, який заявив, що союзники надали Україні військової допомоги на 55 мільярдів доларів. Однак дипломат зауважив, що хоч ця цифра велика, але у порівнянні з Другою світовою, з якою все більше з'являється паралелей у наш час, то тільки за американським ленд-лізом СРСР отримав допомогу на 50 мільярдів доларів, що в теперішньому еквіваленті становить 700 – 800 мільярдів доларів.

Контрнаступ ЗСУ визначить не тільки долю України

У нещодавній статті The Economist підкреслив вирішальну роль майбутнього контрнаступу Збройних сил у визначенні долі не лише України, а й Європи. Однак видання застерігає, що цей контрнаступ не можна розглядати як останню битву цієї війни.

У статті також наголошується на необхідності ефективних гарантій територіальної цілісності України, посилаючись на провал попередніх гарантій, наданих США та Великою Британією у 2014 році. У виданні відзначають, що такі гарантії будуть важливими для запобігання подальшій агресії з боку Росії.