Україні потрібно знайти розумні та інноваційні податкові рішення: політолог

12 травня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Основною метою змін, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. У той час багато економістів, підприємців та промисловців негативно ставляться до цієї спроби влади збільшити податкове навантаження на бізнес.

Весь світ зменшує податки у час пандемії, весь світ допомагає бізнесу, виділяє дотації, а в Україні у цей час навпаки – податки збільшують. Про це сказав в інтерв’ю 24 каналу політолог Микола Давидюк.

Бізнесу навпаки треба допомагати, бо якщо зараз їм встановити ще більші податки, то будуть втрачатися робочі місця, Україна втратить конкурентоздатність на зовнішніх ринках, через зростання податків ми допоможемо Росії, посилимо її позиції і виб’ємо з ринку наші компанії та підприємства,

– пояснив Давидюк.

За його словами, об’єми податків також будуть зменшуватись через неспроможність компаній та підприємств сплачувати такі суми.

"Державницької позиції в людей, які зараз запропонували ці податкові рішення, поки що не спостерігається", – сказав політолог.

Він вважає, що Україні потрібно знайти розумні та інноваційні рішення, які допоможуть зростати економіці країни. Ці рішення повинні бути орієнтованими на ріст всіх, і, в першу чергу, на ріст країни.

"Цій сфері потрібна бережлива, чітка державницька проукраїнська позиція, а не спроби якимись швидкими розчерками пера в кабінетному режимі вирішувати ті чи інші питання. Все ж таки економіка – це річ чутлива, її потрібно розуміти, її потрібно знати, і найголовніше – дивитися уже на кілька кроків вперед, а не намагатися зараз проблеми вирішити за рахунок чужих грошей або залізти комусь в кишеню. Зазвичай, як показує світовий досвід, це не працює", – додав Микола Давидюк.