До одразу 16 судів в різних регіонах України надійшли повідомлення про замінування

У п'ятницю, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Наразі проводиться масова евакуація з приміщень.

У пресслужбі Судової влади України повідомили, що правоохоронні органи проводять відповідні роботи. Про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.

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Про замінування яких судів повідомляється

Сьогодні про надходження повідомлень про замінування приміщень судових установ інформують:

Житомирський апеляційний суд

Господарський суд Івано-Франківської області

Баштанський районний суд Миколаївської області

Білопільський районний суд Сумської області

Менський районний суд Чернігівської області

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Чернівецький районний суд Вінницької області

Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Нововодолазький районний суд Харківської області

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

Великомихайлівський районний суд Одеської області

Господарський суд Одеської області

Київський апеляційний суд

Братський районний суд

Миколаївської області

Дергачівський районний суд Харківської області.

Варто пам'ятати, що подібні повідомлення про фейкові мінування в Україні – це вже звична практика для ворога. Раніше неодноразово з'являлася інформація, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань. Однак українські вибухотехніки зобов'язані реагувати на кожне таке повідомлення.