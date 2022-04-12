В Україні практично повністю знищили спецпідрозділ архангельського СОБР

З 50 бійців СОБР Архангельської області залишилось в живих лише шестеро. Збройні Сили України завдали по спецпідрозділи нищівного удару.

Таку інформацію повідомив український журналіст, кореспондент видання УНІАН в Москві Роман Цимбалюк на своїй сторінці у фейсбук.

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За словами Цимбалюка, в ході бойових дій на території України повністю знищено спеціальний підрозділ швидкого реагування (СОБР) відділу Росгвардії в Архангельській області.

Зазначається, що 44 з 50 бійців підрозділу знищили українські війська. Більша частина тіл загиблих росіян лишилась на території України.

Станом на сьогодні, 12 квітня, бійці ЗСУ знищили близько 19 600 особового складу армії РФ.

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