В Україні припікатиме сонце: прогноз погоди на 20 червня

Погода в понеділок, 20 червня, продовжить тішити любителів спеки і засмучувати тих, хто її не переносить. У жодній області синоптики не обіцяють опадів. Лише в деяких регіонах палюче сонце час від часу ховатиметься за хмарами.

По всій Україні обіцяють сонячну погоду та безхмарне небо. Усюди – від Львівщини до Луганщини стовпчики термометрів наближатимуться до +30 градусів.

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Найвищі температурні показники

Рекордсменкою по температурних показниках 20 червня стане Київщина. Тут повітря прогріється аж до +32...+34 градусів. Лише трішки менша спека – на Заході та у північних областях. Проте і тут варто буде шукати прохолоду через +31...+33 градуси.

На Сході та у центральних областях місцевим жителям слід бути готовими вдень до +30...+32 градусів. Цікаво, що найнижчу температуру повітря прогнозують у зазвичай найбільш спекотних Криму та Одещині – +28...+30. Майже така сама ситуація у південних регіонах – +29...+31.

В Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Києві сонце палитиме на повну – +32...+34 вдень та й вночі буде тепло +17...+19. Жодної краплинки жителі столиці у понеділок не побачать. Вітер південно-західний, швидкість 3 – 8 метрів на секунду.

20 червня в Україні через спеку переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток – Рівненська область.

У понеділок спека посилиться до +30...+33 градусів, а ось у вівторок, 21 червня, градусна шкала з'їде вниз – дощі освіжать повітря до +25 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +30...+32

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ –+31...+33

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +31...+33

Рівне – +31...+33

Житомир – +31...+33

Вінниця – +29...+31

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +32...+34

Погода в Україні 20 червня / Карта Укргідрометцентру