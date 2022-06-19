В Україні припікатиме сонце: прогноз погоди на 20 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в понеділок, 20 червня, продовжить тішити любителів спеки і засмучувати тих, хто її не переносить. У жодній області синоптики не обіцяють опадів. Лише в деяких регіонах палюче сонце час від часу ховатиметься за хмарами.
По всій Україні обіцяють сонячну погоду та безхмарне небо. Усюди – від Львівщини до Луганщини стовпчики термометрів наближатимуться до +30 градусів.
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Найвищі температурні показники
Рекордсменкою по температурних показниках 20 червня стане Київщина. Тут повітря прогріється аж до +32...+34 градусів. Лише трішки менша спека – на Заході та у північних областях. Проте і тут варто буде шукати прохолоду через +31...+33 градуси.
На Сході та у центральних областях місцевим жителям слід бути готовими вдень до +30...+32 градусів. Цікаво, що найнижчу температуру повітря прогнозують у зазвичай найбільш спекотних Криму та Одещині – +28...+30. Майже така сама ситуація у південних регіонах – +29...+31.Зверніть увагу! У Києві сонце палитиме на повну – +32...+34 вдень та й вночі буде тепло +17...+19. Жодної краплинки жителі столиці у понеділок не побачать. Вітер південно-західний, швидкість 3 – 8 метрів на секунду.
В Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
20 червня в Україні через спеку переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток – Рівненська область.
У понеділок спека посилиться до +30...+33 градусів, а ось у вівторок, 21 червня, градусна шкала з'їде вниз – дощі освіжать повітря до +25 градусів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +30...+32
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ –+31...+33
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +31...+33
Рівне – +31...+33
Житомир – +31...+33
Вінниця – +29...+31
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +32...+34