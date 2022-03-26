В Україні прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги: це спростить поставки

26 березня 2022 , 21:52
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Джерело:

телеграм Ірини Верещук

Сьогодні в Україні бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги. Це спростить їх поставки.

Таку Постанову було прийнято на засіданні Уряду. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

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Бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги

За словами Верещук, тепер для їх ввезення потрібна тільки декларація.

Крім того, спростили ввезення наступних товарів:

  • пластин для бронежилетів
  • переносних радіостанцій нецивільного призначення
  • БПЛА та квадрокоптерів нецивільного призначення
  • біноклів, оптичних труб і монокулярів нецивільного призначення
  • коліматорних й оптичних прицілів нецивільного призначення
  • тепловізорів і приладів нічного бачення

Зазначається, що для ввезення перерахованих товарів необхідно пред'явити лише гарантійний лист кінцевого користувача. 

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Автор: Марта Касіянчук