В Україні прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги: це спростить поставки
26 березня 2022 , 21:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ірини Верещук
Сьогодні в Україні бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги. Це спростить їх поставки.
Таку Постанову було прийнято на засіданні Уряду. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.
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Бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги
За словами Верещук, тепер для їх ввезення потрібна тільки декларація.
Крім того, спростили ввезення наступних товарів:
- пластин для бронежилетів
- переносних радіостанцій нецивільного призначення
- БПЛА та квадрокоптерів нецивільного призначення
- біноклів, оптичних труб і монокулярів нецивільного призначення
- коліматорних й оптичних прицілів нецивільного призначення
- тепловізорів і приладів нічного бачення
Зазначається, що для ввезення перерахованих товарів необхідно пред'явити лише гарантійний лист кінцевого користувача.
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