В Україні прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги: це спростить поставки

Сьогодні в Україні бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги. Це спростить їх поставки.

Таку Постанову було прийнято на засіданні Уряду. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

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Бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги

За словами Верещук, тепер для їх ввезення потрібна тільки декларація.

Крім того, спростили ввезення наступних товарів:

пластин для бронежилетів

переносних радіостанцій нецивільного призначення

БПЛА та квадрокоптерів нецивільного призначення

біноклів, оптичних труб і монокулярів нецивільного призначення

коліматорних й оптичних прицілів нецивільного призначення

тепловізорів і приладів нічного бачення

Зазначається, що для ввезення перерахованих товарів необхідно пред'явити лише гарантійний лист кінцевого користувача.

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