В Україні воєнний стан продовжили до 25 квітня

Народні депутати на засіданні 15 березня продовжили в Україні воєнний стан. Він діятиме до 25 квітня.

Верховна Рада провела чергове засідання. На ньому були присутні 345 народних депутатів. Вони прийняли низку важливих для перемоги України рішень.

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В Україні продовжили воєнний стан

Зокрема, парламентарі проголосували за продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Він триватиме до 25 квітня 2022 року. За це свої голоси віддали 343 голосів нардепів.

Проголосований законопроєкт має підписати голова Верховної Ради, а тоді президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, воєнний стан мав діяти до 26 березня, тобто парламент продовжив його ще на 30 днів. Напередодні глава держави вніс до Ради відповідний проєкт закону.

Що передбачає воєнний стан

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може запроваджуватися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона торгівлі зброєю та алкоголем, заборона масових заходів та страйків, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання.

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