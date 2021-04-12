В Україні прогнозують заморозки: в яких областях буде холодно

Вранці 12 квітня в більшості областей України очікуються заморозки. Холодно буде скрізь, окрім південно-східного регіону.

Про холодну погоду 12 квітня попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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В Україні будуть заморозки

Вночі та вранці 12 квітня по всій території України, крім південно-східної частини, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...+5 градусів.

Через це там оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.

За інформацією Укргідрометцентру, заморозки прогнозують

у центральних,

північних,

західних регіонах, окрім Закарпаття.

Натомість в південно-східних регіонах очікують дощ.

Вдень температура повітря у середньому зросте до +18…+20 градусів у східних областях, до +13…+15 – у центральних, до +17…+19 – у західних.

За даними Укргідрометцентру вже з 14 квітня в Україну повернеться негода. Після короткої паузи на Заході знову прогнозують снігопади та дощі. В інших регіонах країни обіцяють зливи.



Майже по всій Україні вранці 12 квітня будуть заморозки / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру