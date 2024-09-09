МВС пропонує ввести систему тотального відеонагляду: кого і як будуть моніторити

МВС пропонує Верховній Раді проголосувати за законопроєкт, який дозволить ввести єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Інакше кажучи, ця система дозволить ідентифікувати українців на основі усіх біометричних даних.

Законопроєкт № 11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" у ВР зареєстрували ще у лютому 2024 року. Нині міністр Ігор Клименко закликає уряд проголосувати за проєкт, адже він дозволить вирішити відразу кілька завдань.

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Як вплине на життя українців тотальний моніторинг

6 вересня 2024 року відбулася робоча зустріч МВС з народними депутатами України й членами Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. На ній Клименко закликав проголосувати за проєкт про єдину систему відеомоніторингу. Міністр наголосив, що вона допоможе підтримувати правопорядок, дозволить попереджувати та оперативно реагувати на різні правопорушення.

Окрім того, за словами міністра, ця законодавча ініціатива переслідує дві основні цілі:

упорядкувати роботу системи відеоспостереження та унеможливити сторонній доступ до відеоматеріалів, зокрема з-за кордону,

захистити від несанкціонованого витоку даних з камер відеоспостереження.

Варто зауважити, що сам законопроєкт передбачає що громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків. За допомогою системи, до прикладу, можна буде відслідкувати усі дані про автомобіль. Як зауважують у ЗМІ, це дозволить обмежити ухилянтів у праві керувати автівкою.

У законопроєкті пропонують, що об'єктами відеомоніторингу будуть:

інформаційні об'єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;

публічні місця;

інші території загального користування;

території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров'я та приміщення в них;

речі й предмети тощо.

Усі дані про фізичну особу можна буде встановити за набору біометричних даних:

ім'я,

дата народження / смерті,

місце народження,

стать,

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи,

відомості про громадянство або його відсутність,

відцифрований образ обличчя особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону).

Якщо доведеться ідентифікувати транспортний засіб, то за допомогою єдиної системи можна буде дізнатися марку, модель, колір, рік випуску, номерний знак, всю інформацію про власника транспортного засобу (ПІБ, дата народження, повне найменування та ідентифікаційний код, адреса реєстрації місця проживання фізичної особи або адреса місцезнаходження юридичної особи),

Зберігати усі дані відеомоніторингу будуть не більше 15 років.

Варто зауважити, що кожна особа, дані якої внесено до системи відеомоніторингу, має право: