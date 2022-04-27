Україні рано чи пізно доведеться розв'язувати питання Придністров'я, – військовий експерт

Радник глави ОП Олексій Арестович заявляв, що Україна здатна відтіснити росіян з невизнаного Придністров'я. Однак для цього потрібен дозвіл або запрошення Молдови.

В Офісі Президента теж заявляли, що таку військову операцію можна провести лише в цьому випадку. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Річ у тім, що Україні рано чи пізно все одно доведеться розв'язувати питання Придністров'я,

– заявив Жданов.

Він пояснив, що має на увазі необхідність провести "демілітаризацію" цієї території.

"Сьогодні це робити, чи завтра – треба оцінити, наскільки у нас є вільні сили та можливості. Можливо, треба залишити статус-кво, а потім коли ми будемо вирішувати питання звільнення наших територій, тоді й розв'язувати питання щодо існування самого Придністров'я", – додав Жданов.

А далі Молдова повинна визначитися сама – хоче вона присутності російських військ на своїй території, чи ні.

Позиція Молдови

Крім цього, як додав експерт, він не зовсім погоджується з позицією, що Молдова хоче нам допомагати. Оскільки крім допомоги з біженцями, жодних інших кроків від країни не було. А ще вони відмовилися від введення санкцій щодо Росії.