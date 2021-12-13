В Україні ще дві області переходять у жовту зону

На тлі покращення ситуації з коронавірусом в Україні ще дві області переходять у жовту карантинну зону. Мовиться про Хмельниччину та Вінниччину.

Відповідне рішення схвалили 13 грудня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Олег Немічнов.

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За результатами вирішили встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей,

– зазначив міністр Кабінету міністрів.

В Україні діють нові правила карантину

Олег Немічнов нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли – 3 563 165 людей;

одужали – 3 205 879 громадян;

померли – 91 215 пацієнтів.

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Текст публікації Олега Немчінова:

Сьогодні відбулося чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.

Також нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.