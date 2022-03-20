В Україні щодня гинуть чи отримують поранення близько 1000 російських військових, – західні ЗМІ

За оцінками західної розвідки, кількість російських загарбників зменшується зі швидкістю близько 1000 осіб на добу. Сама така кількість окупантів гине або отримує поранення у війні проти України.

Такі дані представники розвідувальних відомств країн Заходу повідомили The Washington Post. Водночас, підкреслює американське видання, українська розвідка запевняє, що втрати росіян ще більші.

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Росія зазнає величезних втрат у війні проти України

Імовірно, російська армія близька до "кульмінаційної точки" свого наступу, тобто окупанти практично досягли меж своїх можливостей. Таку думку зокрема висловив екскомандувач армії США у Європі Бен Ходжес. Вважається, що після досягнення цієї точки загарбники вже не можуть просуватися вперед.

Водночас Росія усе ще має великі резерви живої сили. Але більшу частину своїх боєздатних сил вона вже залучила. За словами колишнього американського морпіха та аналітика Інституту досліджень закордонної політики Роба Лі, 120 зі 168 батальйонних тактичних груп російської армії уже воюють на місцях. А це – близько 100 000 з 190 000 солдатів, відправлених в Україну.

Це означає, що Росія вже задіяла 75% своїх боєздатних сил,

– наголошує The Washington Post із посиланням на офіційних представників США.

Тим часом на Росії не поспішають говорити про свої втрати. Кремль досі не оновив брехливо применшену цифру у 498 загиблих, яку він оголосив за тиждень після повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними західної розвідки, справжні цифри свідчать, що близько третини основних бойових сил Росії уже виведені зі строю. "Це величезні втрати, і їх нелегко заповнити", – зауважує Роб Лі.

Не допоможе росіянам і новий призов або вербування найманців. Бо, попри переважання у живій силі, російські війська вкрай демотивовані, а їхній "бойовий дух" лише падає.

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