В Україні штам Омікрон може з'явитися вже цього тижня

В Україні Омікрон може з'явитися вже цього тижня. Проте у РНБО кажуть, що ситуація на новорічні свята буде стабільна.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час селекторної наради. Головував на цьому засіданні президент Зеленський.

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Епідемічна ситуація на свята має бути стабільна, – Данілов

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні в свята повинна бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні на цьому тижні,

– сказав Данілов.

Проте, наголосив секретар РНБО, у тих країнах, де вже діагностували Омікрон, дослідили, що у більшості випадків – перебіг хвороби неважкий.

Перші випадки Омікрону виявили у Туреччині

Зазначимо, що про перші випадки Омікрону стало відомо в Туреччині. У кожного з 6 інфікованих хвороба протікає легко. Усі пацієнти перебувають під лабораторним спостереженням.

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