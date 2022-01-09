В Україні – снігопади та ожеледиця: рятувальники попередили про погіршення погодних умов
9 січня 2022 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
В Україні 9 січня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про снігопади у більшості регіонів.
Погіршення погодних умов
Повідомляють також про ожеледицю на дорогах західних, північних, центральних і східних областей.
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Уночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4 – 10 сантиметрів. (I рівень небезпечності, жовтий),
– зазначили у ДСНС.
Водночас із тим рятувальники наголосили, що негода може призвести до порушення руху транспорту.
Небезпечні гідрологічні явища
Окрім цього, 8 – 10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,3 метра.
- мiсцями можливий вихiд води на заплаву;
- на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави.