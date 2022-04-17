В Україні спростили реєстрацію шлюбу під час війни: тепер можна навіть через ZOOM

В Україні під час воєнного стану можна подати заявку та офіційно оформити шлюб всього за день. Зареєструвати шлюб можна навіть, якщо одного з членів подружжя немає фізично.

Реєструвати шлюб можуть поліцейські та військові

Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць в ефірі "Українського радіо" розповіла про реєстрацію шлюбів в умовах війни.

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Коломієць заявила, що в умовах війни люди не мають можливості чекати, оскільки не відомо, що буде наступного дня. Відтак, оформити шлюб можна протягом одного дня.

Тому подати заявку й офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня,

– розповіла заступниця міністра.

Реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. Реєструвати шлюб можуть поліцейські та військові.

Для тих, хто несе службу, зробили можливість одружуватись дистанційно.

Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom,

– резюмувала Коломієць.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 тисячі українських пар.

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