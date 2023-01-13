Обмін старих лампочок на LED: коли стартує програма і як долучитися

Вже наступного тижня в Україні розпочнеться програма обміну старих лампочок на енергоощадні. Зауважимо, що кожен може безкоштовно отримати 5 LED-ламп.

Для цього достатньо подати заявку та принести лампи розжарювання старого зразка до відділення Укрпошти. Детальніше про програму розповідає 24 Канал.

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Замість старих енергоощадні

Обмін лампочок стартує в Україні з 16 січня. Про це раніше на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, програма розпочнеться з шести областей. Втім, далі охопить решту регіонів.

На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні,

— зазначив Шмигаль.

Як обміняти лампочки

Зауважимо, що громадяни України віком від 18 років зможуть подати заявку через "Дію" та отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Записатися можна тут.

У "Дії зазначили", що на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

Чому важливо замінити лампочки

Через постійні російські обстріли українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії — користуватися більш економними лампами.

За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Тож це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі.

Перехід на такий тип ламп дасть змогу в 15 разів зекономити електроенергію. Станьте першим користувачем нової послуги та заощаджуйте кіловати Україні з LED-освітленням,

– закликають в "Дії".