Успішні дії ЗСУ в Криму можуть бути підготовкою до авіаційного вторгнення, – авіаексперт

У 2022 році Україна почала придивлятися до американських гвинтокрилів Bell. У 2024-му українська делегація з Міноборони поїхала у США ознайомитися з їх виробництвом. Наступного року між Україною та компанією Bell Textron був підписаний меморандум про співпрацю і цьогоріч в Україні створено дочірню компанію корпорації.

Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши на тому, що Повітряні сили України мають перспективу посилити себе авіацією, паралельно отримати також анонсовані літаки від партнерів і здійснити військову операцію, залучивши наявний авіаресурс.

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Україна посилиться новою авіацією

Компанія Bell Textron виробляє ударні й транспортні гвинтокрили. Нещодавно було інтерв'ю з її директором Філом Фікесом. Він озвучив про наміри передбачити в Україні європейський хаб, щоб наша держава не тільки отримувала від його компанії авіацію, а й могла адаптувати її під свої потреби: обслуговувати, модернізовувати й мати локальне виробництво.

Пропонується, щоб Україна значну частину необхідних компонентів виробляла самостійно. Для цього є всі можливості,

– переконаний Криволап.

Про перспективи виробництва західної авіації в Україні: дивіться відео

Костянтин Криволап прогнозує, що перше постачання буде на рівні однієї ескадрильї. Якщо з загального обсягу ударних і транспортних понад половину складатимуть саме ударні, то, на думку авіаційного експерта, це свідчитиме про те, що Україна збирається проводити активні дії проти Росії за допомогою цих гвинтокрилів. До того ж ймовірно будуть залучені інші види авіації: F-16, Gripen, можливо, і Mirage.

Тому я оцінюю, що події у Криму – це підготовка до потужного авіаційного вторгнення туди, завдання відповідних ударів, щоб росіяни були вимушені звідти бігти. Паралельно під вогневим контролем буде Азовський коридор,

– озвучив Криволап.

Яку авіацію Україна може отримати до 2030 року?

Наша держава активно працює над посиленням свого авіапарку. Сьогодні Україна має на озброєнні декілька десятків F-16, які отримала від Данії та Нідерландів. В майбутньому планується постачання цього виду авіації від Бельгії і Норвегії. Очікується, що до 2030 року їх буде в Україні до 98 одиниць і саме вони становитимуть основу її бойової авіації.

Україна може отримати від 5 до 15 французьких літаків типу Mirage. Їх передає Франція. Є сподівання, що може долучитися Греція і передати ще певну кількість цих винищувачів.

Планується, що український авіапарк поповниться і шведськими Gripen. Анонсувалося, що Україна отримає вживані літаки цього типу у кількості до 16 одиниць. Загалом наша держава до 2030 року може мати до 129 західних винищувачів.