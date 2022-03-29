В Україні створили міжнародну групу, яка допомагатиме постраждалим від воєнних злочинів Росії

До Міжнародної правової робочої групи з питань відповідальності за злочини, скоєні в Україні, увійшли провідні світові юристи, які спеціалізуються на правах людини.

Серед них – колишній голова Верховного суду Великої Британії Лорд Нойбергер, королівський радник Річард Гермер, королівський радник Тім Отті, Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів та інші.

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Як Робоча група допоможе українцям

Представники організації зможуть:

Надавати рекомендації про притягнення до відповідальності підозрюваних у воєнних злочинах. Зокрема, через ООН та регіональні організації.

Консультувати та забезпечувати представництво у цивільних та кримінальних справах, які підпадають під закони універсальної юрисдикції. Це допоможе притягнути до відповідальності винних та отримати репарації.

Допомагати Україні співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.

Важливо, що представники Групи працюватимуть абсолютно безоплатно.

Вони також отримають допомогу від авторитетних науковців у сфері міжнародного права та організацій: професора Марко Мілановича із Ноттінгемського університету, професора Ендрю Клепема з Женевського академічного інституту, Центру із питань міжнародного управління та врегулювання спорів при Королівському коледжі у Лондоні, Фонду Клуні "За справедливість" та Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів.

Ми вдячні цій потужній групі за надання підтримки Україні. Її допомога та рекомендації будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави, – наголосила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Технологічний партнер – корпорація Microsoft. Вони безкоштовно допоможуть захистити, проаналізувати та обмінюватися доказами щодо воєнних злочинів з боку Росії.

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