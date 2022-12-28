В Україні створюють бойові квадрокоптери та дрони-камікадзе, що здатні вражати "Шахеди"

Українські інженери розробили вже кілька моделей бойових дронів. "Пташки" можуть підбити танк, знищити позицію загарбників та збити ворожий розвідувальний дрон. На завершальному етапі розробка дрона-камікадзе, який знешкоджує "Шахед" у повітрі.

Українських винахідників підтримав бізнесмен та меценат Андрій Мацола. За його словами, за дронами майбутнє.

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Зброя майбутнього, яка працює вже сьогодні, – квадрокоптер, окуляри і пульт. В руках досвідченого оператора дрона вона не просто точно вражає ворога, але найголовніше – береже життя наших воїнів,

– наголосив він.

На що здатні нові українські квадрокоптери

Дрон має 8 двигунів. Його максимальна вантажність – 16 кілограмів. Розробники зазначають, що у бойових умовах цей БпЛА може донести вантаж у 1,5 – 2 кілограми на відстань у 20 кілометрів.

Та це далеко не всі переваги української техніки. Наприклад, наш дрон-камікадзе значно швидший за "Шахед". Відтак він може з легкістю наздогнати іранський безпілотник і знищити його в повітрі, завадивши атакувати об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Крім цього, українські ударні квадрокоптери можуть:

знищувати ворожу техніку, зокрема, танки;

атакувати позиції противника;

залітати в бліндаж ворога для розвідки чи виконання складних місій;

штурмувати чи зачищати будівлю тощо.

Все це без відкритого протистояння, з відстані в сотні метрів від об'єкта, й головне – без ризику для життя українських військових.

Український дрон / Фото скриншот з сюжету ТСН

Та для ефективного виконання завдань українські військові повинні навчитись керувати дронами. Курс підготовки складається з теорії та навчальних польотів: спершу на симуляторах, а потім – на реальних квадрокоптерах. У рамках проєкту, який фінансує Андрій Мацола, за найближчі три місяці буде підготовлено 100 операторів дронів серед військових ЗСУ та забезпечено їх сотнею ударних дронів.

Наші воїни повернуться у свої підрозділи на фронт із новою спеціальністю, щоб нищити окупантів і берегти наші та свої життя,

– розповів Андрій Мацола.

В ідеалі – щоб кожен підрозділ українського війська мав у складі такий дрон і двох операторів, адже самі військові кажуть, що безпілотні апарати потрібно застосовувати не точково, а більш системно в рамках всього нашого війська.